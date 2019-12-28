Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi görülen duruşmada, mahkeme heyeti, “savunmasının alınmamış olmasını, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunmasını” dikkate alarak, sanık Burak Akbay hakkındaki dosyanın ayrılmasına hükmetti. Gazetenin yazarları sanıklar Emin Çölaşan ve Necati Doğru’yu, “FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan üç yıl altı ay on beşer gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, internet sitesinin yayın yönetmeni sanık Mustafa Çetin ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’ı da aynı suçtan üç sene dörder ay hapis cezasına mahkûm etti. Mahkeme heyeti, sanıklar Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu’yu ise aynı suçtan iki sene birer ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Mediha Olgun’un dosya kapsamı, toplanan deliller, atılı suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması gerekçesiyle beraatine karar verildi.

ÖRGÜT LEHİNE ALGI YAPILDI

Sanık Emin Çölaşan hakkında verilen kararın kısa gerekçesinde, suç konusunun önem ve değeri, sanığın toplumda tanınan gazeteci olması sebebiyle suça konu yazılarıyla örgüt lehine toplumda oluşturduğu algının boyutu, böylelikle örgüte sağlanan fayda, sanığın kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar ve tehlikenin dikkate alındığı belirtildi. Necati Doğru hakkındaki karara ise sanığın 15 Temmuz hain darbe girişiminden iki gün sonra yazmış olduğu ‘’Naylon Darbe’’ başlıklı yazı ile örgüt tarafından darbe girişiminden hemen sonra oluşturulan ‘’kontrollü darbe’’, ‘’tiyatro’’ gibi algılara hizmet eder şekilde örgüt lehine sağladığı algının boyutu, böylelikle örgüte sağlanan faydanın boyutu, sanığın kastının yoğunluğu ile meydana gelen zarar ve tehlike gerekçe gösterildi.