Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt içi ve yurt dışında pek çok ziyaret gerçekleştirirken çok sayıda yabancı konuğu da Türkiye’de ağırladı. Bu yıl çeşitli temaslarda bulunmak üzere 19 yurt dışı ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Rusya’da yıl içerisinde beş, ABD’de ise iki defa temaslarda bulundu. Yurt dışı ziyaretlerine Rusya ile başlayan Erdoğan, bu doğrultuda ilk üç yurt dışı ziyaretini bu ülkeye yaptı.

Yurt içinde de seçim çalışmalarıyla birlikte pek çok ile ziyarette bulunan Erdoğan, bu yılki ilk ziyaretini 5 Ocak’ta İzmir’e gerçekleştirdi. Erdoğan, Ocak ayında 10, Şubat ayında 21, Mart ayında 39 ziyaret yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içinde Bursa, Trabzon, Adana, Ağrı, Edirne, Şırnak, Diyarbakır, Sivas, Yozgat, Zonguldak ve Hakkari’nin de aralarında bulunduğu 59 şehre 86 ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde yılın son ziyaretini Kocaeli’ye yaptı.

Gebze’de, 27 Aralık’ta “Bilişim Vadisi”nin resmî açılış töreni ile Türkiye’nin Otomobili’nin tanıtıldığı “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması” programına katılan Erdoğan, Hereke’de de vatandaşlara seslendi.