Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün vakit geçirmeksizin bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır. Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasına ön ayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır” diye açıklama yaptı. Hükûmetin Suriye politikasını eleştirerek sık sık “Esad’la anlaşılması” tavsiyelerinde bulunan CHP yönetiminin, Libya’da ise tam tersi bir tavırla, BM’nin tanıdığı meşru yönetim yerine Hafter’den yana tavır alması tepki çekti.

Sık sık “Doğu Akdeniz’de neden yokuz? Bölgedeki haklarımıza sahip çıkılmalı. Bunun için ne gerekiyorsa yapılmalı” diyen CHP yönetiminin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çıkarları için Libya’ya asker gönderilmesini içeren tezkereye hayır demesi çelişki olarak değerlendirildi.

CHP yönetiminin, Libya ile yapılan tarihî anlaşmanın, meşru hükûmet düşerse tehlikeye girebileceğini bildiği halde Fayiz es-Serrac’ı destekleyen tezkereye destek vermemesi de ikircikli bir politika olarak değerlendirildi.