Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Süresiz nafaka konusunda çalışılması gerektiğini ifade eden Gül, boşanmanın ekonomik ve fiili olarak ayrılmayı esas kıldığını, kadının nafakadan başka geçimi yoksa bunun da elinden alınmaması gerektiğini belirtti. Bakan Gül, nafakanın süresi, alt ve üst sınırının ne olacağı, takdirin hâkime bırakılacağı gibi konularda kadının da mağduriyetini oluşturmayacak şekilde tüm alternatiflerin nasıl oluşacağı konusunda öneriler aldıklarını, mağdur olanlar da dâhil tüm tarafların dinlenildiğini dile getirdi.



AF KONUSU MECLİS’İN TAKDİRİ

Af, ceza indirimi ve infaz kanununda düzenlemeyle ilgili Gül, Meclis açıldığında bu konunun AK Parti grubu başta olmak üzere Meclis’in takdirinde olduğunu kaydetti. FETÖ’nün 40 yıldır devlete sızdığını vurgulayan Gül, “(40 günde biz bitirdik, 15 Temmuz oldu, 16 Temmuz’da bu mücadeleyi tamamladık, hepsini temizledik.) diye bir yaklaşım, büyük bir rehavet olur. Bu konuda büyük bir teyakkuzla ve Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet olduğu inancıyla hiçbir şekilde sızmalara, kriptolara izin vermeyecek şekilde bu teyakkuzu sürdürmek lazım” ifadelerini kullandı.

HSK’nin bu konuda titiz bir şekilde çalışmasını sürdürdüğüne işaret eden Gül, haksızlığa da mahal vermediklerini dile getirdi. Bakan Gül, “Bu sadece AK Parti’nin, sadece siyasetin yapacağı bir mücadele değil, bu devletin, milletin ortak kararlılığıyla sürekli açık tutulması gereken bir pencere. ‘Biz bu işi bitirdik, artık deşifre oldu.’ değil. Bunlar takiye üzerine kurulan bir örgüt olduğu için bu konuda teyakkuzu elden bırakmamak lazım” diye konuştu.

Sadece FETÖ’nün değil, devletin içine örgütlü, paralel başka hiçbir yapının sızmaması gerektiğini vurgulayan Gül, “Devletin içerisine hiç kimse sızmayacak. Devlet memuru, amirinden başka kimseden emir almayacak” dedi.



JAPONYA’DAN TALEP GELMEDİ

Adalet Bakanı Gül, eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn’un Lübnan’a İstanbul üzerinden kaçmasıyla ilgili de “Şu an itibarıyla Japonya’dan adli yardımlaşma anlamında herhangi bir talep gelmedi. Ama Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye’de işlenmiş, Türk Ceza Kanunu’na aykırı hangi fiil varsa kim bu anlamda bir suç işlemişse yargı mercileri bu konunun peşinde” ifadelerini kullandı.