Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merhumenin cenazesi, Hacı Emsal Avcı Taş Camii’nde kılınan namazın ardından Adıyaman’a götürüldü. Cenaze namazına eski başbakanlar Binali Yıldırım ve Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın da aralarında bulunduğu bazı ilçe belediye başkanları, AK Parti milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan, Akif Çağatay Kılıç, Mustafa Demir, Osman Aşkın Bak ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile çok sayıda vatandaş katıldı.