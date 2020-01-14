Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yargıtay üyesi Şeref Ayyıldız'ı FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Eski Askeri Yargıtay üyesine FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası
14.01.2020 - 13:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 - 13:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yargıtay üyesi Şeref Ayyıldız'ı FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: AA
Etiketler : fetö,
675028 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/675028.aspx
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