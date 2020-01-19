DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 97 yaşında ölen Ecevit’in en büyük arzusunun eşi Bülent Ecevit ile aynı kabirde yatabilmek olduğunu söyledi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ecevit’in vasiyeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Görüşmede, Devlet Mezarlığı’na defin için yasal bir değişikliğe ihtiyaç olduğunun değerlendirildiği, Erdoğan’ın da konuya olumlu baktığı belirtildi. Mecliste grubu bulunan beş parti ortak kanun teklifi hazırladı. Rahşan Ecevit bugün Kocatepe Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı’nda eşinin yanına defnedilecek.
Rahşan Ecevit eşinin yanına defnedilecek
19.01.2020 - 03:22 | Son Güncelleme: 19.01.2020 - 03:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit bugün toprağa verilecek.
Etiketler : rahşan ecevit,rahşan ecevit mezar,
675959 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/675959.aspx
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