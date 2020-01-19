Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 97 yaşında ölen Ecevit’in en büyük arzusunun eşi Bülent Ecevit ile aynı kabirde yatabilmek olduğunu söyledi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ecevit’in vasiyeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Görüşmede, Devlet Mezarlığı’na defin için yasal bir değişikliğe ihtiyaç olduğunun değerlendirildiği, Erdoğan’ın da konuya olumlu baktığı belirtildi. Mecliste grubu bulunan beş parti ortak kanun teklifi hazırladı. Rahşan Ecevit bugün Kocatepe Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı’nda eşinin yanına defnedilecek.