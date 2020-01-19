Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rahşan Ecevit, cuma günü 97 yaşında hayatını kaybetti.

Cuma akşamı, tedavi gördüğü GATA'da yaşamını yitiren Rahşan Ecevit’in vasiyeti eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedilmekti. Bunun için yasal düzenleme gerekiyordu.

Konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Ardından tüm siyasi parti temsilcileri arasında gerekli yasal düzenleme yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Merhum Başbakan Bülent Ecevit de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle devlet mezarlığına defnedilmişti.

Rahşan Ecevit Türk siyasi hayatının önemli kadın aktörlerinden biriydi. 1980 darbesinin ardından Bülent Ecevit'e siyaset yasağı getirilince Demokratik Sol Parti'yi kurdu ve ilk genel başkanı oldu. Yasak kalkınca Bülent Ecevit'e genel başkanlığı bıraktı ama her zaman siyaset sahnesinde yer aldı.

Ecevit çifti sadece siyasi duruşlarıyla değil son nefeslerine kadar sürdürdükleri beraberlikleriyle de bir döneme damga vurdu.

DSP Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in cenazesi, Kocatepe Camisi'ne getirildi.

RAHŞAN ECEVİT'İN MEZARINA MEMLEKETİ ŞEBİNKARAHİSAR'DAN TOPRAK GÖNDERİLDİ

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit'in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün son yolculuğuna uğurlanacak Rahşan Ecevit'in cenazesine katılacaklarını söyledi.

İlçeden aldıkları toprağı, merhum Rahşan Ecevit'in mezarına bırakacaklarını belirten Yılancı, "Eniştemiz olarak gördüğümüz Bülent Ecevit'in mezarına da Şebinkarahisar'dan gönderilen toprak bırakılmıştı. Rahşan Hanım'ın çok sevdiği Şebinkarahisar'dan getirdiğimiz toprağı da mezarına koyacağız." dedi.

Yılancı, Şebinkarahisar halkının Rahşan Ecevit'i asla unutmayacağını ifade ederek kendisini her zaman saygı ve minnetle anacaklarını ifade etti.