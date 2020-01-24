İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki terörist sayısı 500’e düştü. Diyorlar ki kışın operasyon olur mu? Canlarını çıkartana kadar operasyon olur. 2020 PKK için başka bir yıl olacak" dedi.
Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
24.01.2020 - 15:47 | Son Güncelleme: 24.01.2020 - 15:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki terörist sayısı 500’e düştü. Diyorlar ki kışın operasyon olur mu? Canlarını çıkartana kadar operasyon olur. 2020 PKK için başka bir yıl olacak" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : süleyman soylu,
677138 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677138.aspx
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