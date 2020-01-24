Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki terörist sayısı 500’e düştü. Diyorlar ki kışın operasyon olur mu? Canlarını çıkartana kadar operasyon olur. 2020 PKK için başka bir yıl olacak" dedi.