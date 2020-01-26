Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

146 gündür evlat nöbeti tutan aileler adına konuşan polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Deprem bölgesine gitmek için daima hazır olduklarını belirten Kaya “Biz HDP önünde evlat nöbetinde olan aileler olarak deprem bölgesine çadırımızı göndermeye ve çalışmalara katılmak için daima hazırız, üzerimize bir görev düşerse yapmaya çalışırız” dedi. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan er Müslüm Altıntaş’ın annesi Songül Altıntaş da çok üzgün olduklarını belirterek “Deprem olduğu anda beynimizden vurulmuş gibi olduk. Allah yardımcıları olsun” diye konuştu.