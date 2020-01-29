Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Erdoğan, ilk olarak bugün Millî Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda, PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen mücadele masaya yatırılacak. Erdoğan, yarın ise milletvekilleriyle değerlendirme toplantısı yapacak ardından 5 grup hâlinde her hafta milletvekilleri ile bir araya gelecek. Toplantılarda, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ndeki aksaklıklar değerlendirilecek ve kongre süresince il ziyaretlerinin aksatılmaması konusunda uyarılarda bulunacak.