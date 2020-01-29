Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu buluş sayesinde Türk ordusu denizlerin altında daha güçlü olacak. ASELSAN’ın kompozit radar soğurucu yapı ürünleri, Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında Tip-214 Reis sınıfı denizaltıların periskoplarının kaplanmasında kullanılacak. Denizaltılarımız emniyetli mesafelerden hedefe görünmeyecek. Böylelikle düşmana karşı üstünlük sağlanacak. Ürünler, periskoplara kaplanmadan önce Alman ve Türk uzmanların yer aldığı bir heyet tarafından teste tabii tutuldu. Test başarı ile sonuçlandı, heyet ürünün performansını onayladı. Öte yandan periskoplar denizaltıların “gözü” olarak nitelendiriliyor. Periskopların görüntü almak için yüzeye çıktığında düşman tarafından görünmemesi hayati önem taşıyor. Şu an TSK’nın kullandığı düşük görünürlük teknolojileri ise dünyadaki gelişmiş ordularda bulunuyor. Güçlü ülkeler, bu teknolojileri, millî hazine statüsünde stratejik öneme sahip bulduğu için kimseyle paylaşmıyor. Bu ürünlerin yurt dışından temini pek mümkün olmuyor.