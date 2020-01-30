Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede İdlib'deki gelişmeler ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
30.01.2020 - 12:56 | Son Güncelleme: 30.01.2020 - 13:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile İdlib'deki gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler,Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov,
678288 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/678288.aspx
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