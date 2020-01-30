Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede İdlib'deki gelişmeler ele alındı.