Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede İdlib'deki gelişmeler ele alındı.