Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Bornova’da üretime başlayan mühendisler, rüzgar sektörünün ihtiyaç duyduğu kompozit ürünlerin hem prototipini oluşturacak hem de seri üretimini yapacak. Trio Composites Yönetici Ortağı Martı Yıldırım “Geçen sene itibarıyla yaklaşık 15 bin parçayı Meksika’ya ihraç ettik. Bu sene bu rakam 25 bin dolaylarında olacak. Biz Türkiye’de üretilen bir parçayla ilgilenmiyoruz. Örneğin kanadın üzerinde yer alan susturucu denilen parçanın Türkiye’de üreticisi yok. Şu anda biz iki farklı prototip üretme aşamasındayız. Denemenin ardından seri üretime geçeceğiz. Beş sene içinde yüzde 20’lik pazar payı hedefliyoruz” dedi.