Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremin vurduğu Elâzığ’ı ziyaret ettikten sonra ailesiyle birlikte tatil için Erzurum’daki kayak merkezinin yolunu tuttu. Boy boy resimleri basına yansıyan İmamoğlu’na her kesimden tepki yağdı. Eleştirilerin odağındaki isim tatil yaptığı Erzurum’dan tepkilere cevap verdi. Tatili 20-25 gün önceden planladıklarını ifade eden İmamoğlu şunları söyledi: Ben çocuklarıma 400 günde bu 3 gün dâhil sadece 8 gün ayırdım. Ekrem İmamoğlu bir günde de tatil yapsa konuşacaklar 2 günde yapsa da konuşacaklar. Bana destek verip eleştirenler yok değil. Benim bütün insanlara tavsiyem siyaseti kutsallaştırmanın zararını yaşıyoruz. Maalesef siyaseti çok kutsal görüyoruz. Hatta siyasi insanları da kutsallaştırıyoruz. Bu mekanizmalar, bu kurumlar, bu kişilikler bizlere hizmet eden sizler gibi bizler gibi insanlar. Ama benim değer verdiğim kutsallarım da var. Ailem benim kutsalım.



“SORUMLULUKLARIMI YAPTIM”

İBB Başkanı olmasına rağmen Elâzığ’daki sorumluluklarını yerine getirdiğini belirten İmamoğlu “Kayak yapmak zil takıp oynamak değil bir spordur. Yani ben 3 gün boyunca çocuklarımla spor yaptım. Sohbet ettim, muhabbet ettik, paylaştık. Ben mış gibi yapmadım. Kimseyle dalga geçmedim” dedi.