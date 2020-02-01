Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

İzolasyon odalarımızı ve sedyelerimizi yerinde gördüm.

İstanbul Havalimanı'nda termal kamera ve diğer önlemleri yerinde gördüm.

THY uçuşlarını durdurma kararı almıştı. Şu ana kadar 13 bin yolcu tarandı. Herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı.

Farklı illerden bildirilen toplam 70 vaka idi, şimdi 88 şüpheli kişiden alınan numuneler analiz edildi.

Türkiye'de kesin olarak yeni "corona virüs" tanısı alan hastamız olmadı.

TSK'ya ait A430M uçağı dün Ankara'dan havalandı. Gece yarısı Wuhan'a ulaşan uçağımızda, TİKA ve Sağlık Bakanlığı'ndan gönderilen yardımlarımız da Çinli yetkililere teslim edildi. Çin hükümeti bu konuda teşekkürlerini iletti.

Aileleriyle birlikte 32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere uçaktaki 42 yolcu sağlık ekiplerimiz tarafından kontrol edildi ve hastalık tespit edilmedi.

Hastalık belirtisi olsa uçuşuna izin verilmeyecekti.

Kendilerini 14 gün misafir ederek hiçbir olasılığı ötelemek istemiyoruz.

Her hastanın tek odada kalabileceği şekilde planlandı.

"Çin'den gelen uçaktakiler Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecek"

Sağlık Bakanı Koca, Çin'in Vuhan kentinden getirilen 42 kişinin hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi olmadığını bildirdi.

Koca, Çin'den gelen uçağın saat 20.00 civarında Ankara'ya inmesinin planlandığını, uçaktakilerin Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, gelenlerin 14 gün süreyle, tek kişilik odalarda takip edileceğini kaydetti.