Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilen 42 kişi ile ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uçak piste indiği sırada açıklamada bulunarak, "Bugün uçakla ülkemize vatandaşlarımızı getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi Türk Silahlı kuvvetlerine ait bir ambulans uçağa dönüştürülen uçakla dün öğlen saatlerinde hareket etmişti. Özellikle bilim kurulumuzun da önerileri doğrultusunda bir iki akademisyen hocamızdan oluşan Sağlık ekibi ile birlikte yola çıkılmıştır. 32 Türk vatandaşımız, 6 Azerbaycan vatandaşı, 3 Gürcistan vatandaşı 1 Arnavutluk vatandaşı getirilmiş oldu. Yine bilim kurulunun önerileri doğrultusunda özellikle bu yolculuk sürecinde maske dahil kıyafetler dahil alınması gereken bütün tedbirler alınarak getirildi. Enfeksiyon hocamız olan İrfan hocamızla da uçakta kendileri ile telefonla görüşmesi yaptım. Kendilerinin var olan yolcularımızın hiçbirisinde yolda dahil olmak üzere hastalık belirtisinin olmadığını herhangi bir şüphenin olmadığını bütün vatandaşlarımız ve kardeş ülke vatandaşlarının sağlıklı olduğunu özellikle ifade ettiler. Ayrıca komutan, asker, pilot arkadaşımıza görüştüm pilotların da bu süreçte herhangi bir sorun yaşamadığını sağlıklı olduklarını özellikle ifade ettiler. Biz bu getirdiğimiz 42 vatandaşımızla ilgili özellikle şu an hasta kabulü yapılmayan ve sadece bu yolcularımıza kullanılmak üzere bütün ekipmanları hazır bir şekilde olan bir hastanemizi organize ettik. Bildiğiniz gibi sabah da açıklamıştım bu hastanemiz Zekai Tahir Hastanemiz olduğunu dünyanın bugüne kadar şu an bildiğimiz hiçbir ülke getirdiği vatandaşlarını hastane ortamında takip etmedi. Bu anlamda bizim her hastayı bir odada 14 günlük zaman diliminde takiplerini yapmayı bilim kurulunun önerileri doğrultusunda planladık. İlk günden itibaren numuneleri alınıp her 3 günde bir bu durumun tekrarlarının yapılıp ve özellikle bütün hizmetlerin tek kullanımlık malzemelerle yapılacağı ve bütün atıkların tıbbi atık olarak değerlendirilip atılacağı planlandı. Burada özellikle hizmet verecek sağlık personelimiz içinde bütün tedbirler alınmış oldu. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü ciddi durum ilan etmeden önce ülke olarak bütün tedbirlerimizi erken dönemde aldık. Olaya ilk günden itibaren ciddiyetle yaklaştık. Bugüne kadar Korona virüs tanısı olan hastamız olmadı. İstanbul Üniversitesinde kanı alınan 6 yaşındaki Çin vatandaşının sonucu çıktı ve negatif olduğunu duyuralım" ifadelerini kullandı.

Vuhan'dan Türk vatandaşlarını tahliye eden uçak Ankara'ya indi Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki, 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçak, Ankara'ya geldi.