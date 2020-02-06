Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor. Oturma eyleminin 157’nci gününde beş yıl önce dağa kaçırılan kızı Hatice için Hakkâri’den gelen anne Nazlı Aslan da dâhil oldu.

Aslan, Kürtçe yaptığı açıklamada evladına kavuşma umuduyla geldiğini söyledi. Kızını çok özlediğini ifade eden Aslan “Bir buçuk sene önce babası da köyde hayvan otlatırken kızımızı istediği için PKK tarafından öldürüldü. PKK ve HDP bize zulüm yaptı. Allah hakkımızı onlarda bırakmasın” dedi.

Aslan, kızının lise birinci sınıf öğrencisiyken kaçırıldığını belirterek çok aradıklarını ancak kızına ulaşamadıklarını aktardı.

“Bütün ailelerin çocuklarının geri gelmesini istiyorum. Kızım lise birinci sınıfta okurken okuldan gelmedi. Kızımı kaç gün aradık bulmadık. Buraya geldim çünkü kızımın geri gelmesini istiyorum” diyen anne Aslan, kızına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini kaydetti. Aslan, kızına seslenerek “Kızım babanı PKK öldürdü, geri gel. Seni çok özledim.” diye konuştu.