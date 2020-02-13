Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün “Gaybubet Evi” olarak bilinen hücre evlerine düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere zarflara konulmuş hazır himmet paraları, altın ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen imzalı saatler ele geçirildi.