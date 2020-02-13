İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün “Gaybubet Evi” olarak bilinen hücre evlerine düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere zarflara konulmuş hazır himmet paraları, altın ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen imzalı saatler ele geçirildi.
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
13.02.2020 - 13:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 - 13:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün “Gaybubet Evi” olarak bilinen hücre evlerine düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere zarflara konulmuş hazır himmet paraları, altın ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen imzalı saatler ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ,gaybubet evleri,
681103 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/681103.aspx
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