Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu’nda Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında elektrik ve doğalgaz fiyatları üzerinden tartışma çıktı. AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri birbirlerinin üzerlerine yürüdüler. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Ara sırasında da tartışma devam etti.