Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yakın dönemde 15 Temmuz’dan sonra en çok konuştuğu davalardan biri olan Gezi kalkışmasının ana davası beraatle bitti. Taksim Gezi Parkı’nda ağaçları bahane ederek isyan çıkartan ve işi Başbakanlık ofisini işgale kadar götüren vandalların yaptığı yanına kâr kaldı.

Davanın karar duruşması, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapıldı. Tek tutuklu sanık Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ile Ayşe Mücellâ Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden’in de aralarında bulunduğu dokuz kişi hâkim karşısına çıktı.

JET TAHLİYE

Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) serbest bırakılmasını talep eden kararında atıfta bulundu ve iddianamede ifade edildiği gibi cebir ve şiddet kullanmadığını kaydetti. Renkli devrimlerin simgesi ünlü darbe finansörü George Soros’un desteğiyle aralarında Açık Toplum Vakfı, TESEV ve Tarih Vakfı gibi birçok sivil toplum kuruluşunu kuran Kavala, Gezi’yi finanse ve organize etmekle suçlanıyordu. Savcının “ağırlaştırılmış müebbet hapis” ile cezalandırmasını istediği Kavala, suçlamalara delil olmadığını söyledi. Gezi olayları sırasında öne çıkan tutuksuz sanık Mücellâ Yapıcı da “Gezi direnişi yargılanamaz. Bir yönlendiricisi, örgütü, fonu yoktur” dedi.

Mahkeme heyeti “Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla yargılanan bu kişilerin beraatine karar verdi. 28 aydır tutuklu bulunan Osman Kavala tahliye edildi.

MESELE AĞAÇ DEĞİLMİŞ!

Olaylar sırasında “Mesele ağaç değil arkadaş hâlâ anlamadın mı?” mesajıyla kitleleri isyana çağıran tiyatrocu Memet Ali Alabora ve ajanlıktan yargılanan Can Dündar ile Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi’nin dosyaları firari oldukları için ayrıldı. Sanıklar haklarındaki yakalama kararları da kaldırıldı.

HEPSİ ORADAYDI

Kavala konusunda Türkiye’ye baskı yapan Batı ülkeleri duruşmaya katılarak sanıklara destek çıktı. İsveç, Kanada, İsviçre, Danimarka, Almanya ve Hollanda’nın başkonsolosları ile İngiltere, Lüksemburg, Belçika, İrlanda ile ABD’nin büyükelçileri veya büyükelçilik temsilcileri salonda hazır bulundu. CHP’liler de tam kadro yargılamayı takip etti.

İddianamesi altı sene sonra hazırlanan ve 746 kişinin şikayetçi sıfatıyla bulunduğu dava, yedi yıl sonra beraatle neticelendi.

Gezi parkı olayları 31 Mayıs 2013 tarihinde başladı. 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’den edilen İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli, zabıtalara eylemcilerin çadırlarını yakması emrini verince iş büyüdü ve yurt geneline yayılan isyan hareketine dönüştü. Marjinal sol gruplar, eylemi provoke etti. DHKP-C, PKK ve diğer sol örgütler birleşip ülkeyi yangın yerine çevirdiler. Sekiz kişi hayatını kaybetti. Vandallar, otobüsleri yaktı, iş yerlerine zarar verdi. Batılıların “Türk Baharı” diye çanak tuttuğu eylemler sebebiyle milyarlarca lira zarar oluştu. Bazı şehirlerde vandallar yakalanıp yargılandı. Bir yıldan beş seneye kadar hapis cezasına çarptırılanlar oldu. Ancak tarihe “kalkışma” olarak geçen olayların gerçek sorumluları bulunamadı.

BERAATLER İSTİNAFA OSMAN KAVALA’YA 15 TEMMUZ’DAN GÖZALTI

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada sanıkların af gibi kararla beraat ettirilmesi üzerine İstabul Cumhuriyet Başsavcılığından itiraz geldi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Anılan kararın bozulması talebiyle ilgili mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş olup, kararın gerekçesinin yazılmasını müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımızca istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen sanık Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında, TCK’nın 309. maddesi uyarınca ‘Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs’ suçundan ayrıca gözaltı kararı verilmiştir” denildi.

Osman Kavala, Silivri Cezaevinden tahliyesinin ardından polis ekiplerince teslim alındı. Sağlık kontrolünden geçilerek Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Kavala’nın adliyeye sevkine yönelik işlemler yapıldığı öğrenildi. Öte yandan Kavala’nın cezaevinden çıkışını bekleyen eşi Ayşe Buğra Kavala ile beraberindeki çok sayıda kişi, gözaltı kararının ardından Silivri’den ayrıldı.

GEZİ EYLEMİ AYDINLANMA HAREKETİYMİŞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Gezi vandalizmine yine sahip çıktı. Yurt geneline yayılan isyan dalgası için “aydınlanma hareketi” yakıştırmasında bulundu. Molotofkokteyli ve sopaları görmezden gelen Kılıçdaroğlu “Hiçbir zaman gençlerimiz eline silah almadı. Kimisi eline gül kimisi karanfil kimisi piyano kimisi gitar kimisi saz aldı. Bu kadar güzel bu kadar hoşgörülü bir eylemi kalkıp da bir darbe eylemi gibi tanımlamak asla ve asla doğru değildir” diye konuştu. Gezi Parkı olaylarına yönelik 1376 kişinin “Ben de oradaydım” diye bir metin hazırladığını ve dağıttıklarını anlatan Kılıçdaroğlu “Ne kadar masum ve güzel” diye nitelendirdiği metni okudu.