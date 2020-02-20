Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde ikamet eden Mehmet Nur Alkan HDP il binası önüne gelerek kardeşi Mehmet Emin Alkan için oturma eylemine katıldı. Kardeşi Mehmet Emin Alkan’ın 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından uyuşturucu madde verilerek dağa kaçırıldığını belirten Mehmet Nur Alkan, "Kardeşim 16 yaşındaydı, terör örgütü mensupları tarafından uyuşturucu madde verilerek kandırıldı. Daha sonra kendisini kandırdılar ve dağa kaçırıldılar. Geçtiğimiz yıl kardeşim beni aradı ve ‘beni kurtarın, beraberimde 2 kişi daha var onlarda kaçıp kurtulmak istiyorlar’ dedi. Ardından kendisinden haber alamadım. Kardeşim beni görüyor ve izliyor ise kaçıp teslim olmasını ve güvenlik kuvvetlerine sığınmasını istiyorum. Kardeşim gelinceye kadar oturma eyleminde olacağım" dedi. Alkan daha sonra HDP önündeki ailelerin evlat nöbetine katıldı.