Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Hanau kentinde Heumarkt ve Kesselstadt mahallelerinde Neoazi terörü hortladı. Tobias R. adlı Alman cani, önceki gece saat 22.00 sularında Türklere ait iki nargile kafeyi silahla taradı. Korkunç olayda 5’i Türk 9 kişi hayatını kaybetti. Bulgaristan, Romanya, Polonya ve Bosna uyruklu kişilerin de öldüğü saldırıda 4 kişi de yaralandı. Ölen Türklerin isimleri; Midnight Nargile Cafe’nin sahibi Sedat Gürbüz, Ferhat Ünver, Bilal Gökçe, Gökhan Gültekin ve Fatih Saraçoğlu olarak açıklandı. Zanlının peşine düşen özel polis timi, Tobias R’nin ve 72 yaşındaki annesinin cesediyle karşılaştı. Saldırganın annesini yüzünden vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi. Görgü şahitleri, Tobias R.’nin siyah BMW marka aracıyla olaydan önce gündüz vakti keşif yaptığını kaydetti. Kana bulanan diğer kafenin sahibi Kemal Koçak “Bunların olacağı belliydi. Burada aşırı sağa karşı önlem alınmıyor” dedi.



NSU DAVASINI HATIRLATTI

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da Hanau kentine gelerek Türk toplum temsilcileri ve hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla görüştü. Aydın, “Türk toplumu ırkçılar ve Nazilerden gelen saldırıları geçmişte de yaşadı. Mölln’ü biliyoruz, Solingen’i biliyoruz. Nasyolist Sosyalist Yeraltı (NSU) davası hepimizin yakından izlediği bir davaydı. 8 insanımızı kaybetmiştik. Dolayısıyla buralardan da çıkarılacak dersler var. Bu olayın, terör saldırısının tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması, soruşturulması hepimizin beklentisi ve talebidir” dedi.



IRKÇILAR SİLAHLANIYORDU

Aydın, şöyle devam etti: Almanya’da şiddet eğilimli grupların, örgütlerin, hücrelerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Geçen hafta cuma günü Almanya’da 12 kişilik potansiyel terör hücresi polis tarafından ifşa edildi. Bunlar camilerimize karşı, kuruluşlarımıza karşı eylem içerisindeydiler. 9 Ekim’de Halle kentinde sinagoga saldırı düzenlendi. İki kişi katledildi. Ondan önce Hessen’de Kassel Valisi Walter Lübcke’yi yine bu hastalıklı ideoloji yanlıları katletti.

Lübcke, haziran ayında evinin bahçesinde ırkçılar tarafından katledilmiş, o süreçten beri Neonazi örgütleri yoğun şekilde silahlanmaya başlamıştı. Bu örgütler, suikast listeleri hazırlamıştı.



Saldırgandan videolu itiraf

∂ Tobias R. (43) adlı saldırganın evinde, cesediyle birlikte aşırı sağcı ifadeler içeren bir mektupla videoya rastlandı. Zanlının videoyu çekip birkaç gün önce YouTube’a yüklediğini yazan Alman basını “Bu sabaha kadar internet üzerinden izlenebilen video bir evde çekildi. Videoda Tobias R, ABD’nin yer altında askeri üsleri var ve burada çocuklara işkence yapılıyor ve öldürülüyor. Burada şeytanlara tapılıyor. Amerikan vatandaşları uyanmalı ve bunlarla savaşmalı” diyor. Videoyu değerlendiren Alman basını ve uzmanlar, saldırganın videoda çok sakince ve düzgün konuştuğunu aktarırken, İngilizcesinin akıcı olduğunu ifade etti. Videoda farklı komplo teorilerinden bahseden Tobias R.’nin, sesler duyduğu ve bebeklikten itibaren izlendiğini söylediği belirtiliyor.



IRKÇI SALDIRILAR KITAYI ESİR ALDI

Batı dünyası, Yeni Zelanda’daki camide 51 Müslümanın öldürülmesi sonrası daha da artan saldırılara karşı gerekli tedbirleri almıyor.

∂ Kasım 2019’da yayımlanan Küresel Terör Endeksi, özellikle Batı Avrupa olmak üzere “Batı’da” ırkçı terörün son 5 yılda yüzde 320 arttığına dikkati çekti.

∂ 17 Aralık 1988’de Schwandorf’taki kundaklamada 3 Türk, 23 Kasım 1992’de Möln’de 3 Türk, 28 Mayıs 1993’te Solingen’de de 5 Türk evlerinde yakılarak öldürüldü.

∂ 2000-2008 arasındaki Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) seri cinayetlerine 8’i Türk 10 kişi kurban gitti.

∂ Londra’nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında bir kişi, 2016 yılının haziran ayında teravih namazı çıkışı aracını Müslümanların üzerine sürdü. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

∂ İsveç’in Göteborg şehrine bağlı Trollhattan kasabasında 20 yaşındaki Anton Lundin Pettersson 2016’da bir okulda göçmen kökenli 4 öğrenci ve 1 öğretmeni katletti.

∂ Norveç’in Barum kentinde geçen sene aşırı sağcı 22 yaşındaki Philip Manshaus, El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırdı; bir kişi yaralandı.

∂ 2011’de Norveçli ırkçı terörist Anders Behring Breivik, 77 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının öncesinde Avrupa’nın İslamlaşmasından” duyduğu rahatsızlığı ifade etmişti.



Kelimeişehadet getirip can verdi

Saldırıda yaralı olarak kurtulan Muhammed isimli Türk genci, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: Adam ateş açarak içeri girdi. Yemek yiyorduk. Gördüğünün kafasına sıktı. Yere düşenlerin de üzerine ateş açıyordu. Üzerime düşenler sayesinde kurtuldum. Birinin boğazı kesilmişti. Nefes alamıyorum diyordu. Kelimeişehadet getir dedim. O da kelimeişehadet getirip öldü.

Irkçı saldırıda hayatını kaybeden Gökhan Gültekin’in babası Behçet Gültekin de “30 yaşında ve çok duygusal bir çocuktu. Takdiri ilahi. Ölenlerin hepsi suçsuz günahsız. Biz gece dışarıya çıkamıyoruz. Rahat bırakmıyorlar. Nişan yapacaktı, ona hazırlanıyordu” ifadelerini kullandı.



CUMHURBAŞKANI ANMA TÖRENİNDE

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier (ortada), günlük programını iptal ederek eşiyle birlikte saldırının yaşandığı Hanau’daki anma törenine katıldı. Burada konuşan Steinmeier, “Nefrete ve şiddete hep birlikte karşıyız. Sorumluluk almalı ve siyasette, medyada, toplumda dilimize hâkim olmalıyız” dedi.



Irkçılık zehirdir

Almanya Başbakanı Angela Merkel: Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek. Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır.



Almanya tedbir almalı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Almanya’nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor.Bu olayın hepimizi bu konuda ikaz etmesi gerektiğini düşünüyorum.