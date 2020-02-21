Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçinde dört milyon kitap bulunan Türkiye’nin en büyük kütüphanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Açılış Töreni’nde katılımcılara hitap eden Erdoğan, kütüphanenin 120 milyon makale ve rapor yanında, 550 bin elektronik kitapla önemli bir seviyeye ulaştığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kütüphanemiz, daha inşa aşamasında yurt içinden ve yurt dışından 134 farklı dilde kitap akışı ile zenginleşmiş, çok farklı disiplinlerden dört milyon basılı esere kavuşmuştur. İnşallah bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, en kısa sürede beş milyonu da aşan bir hacme kavuşacağız. Yani sizin kitaplarınıza da burası açık, sizler de buraya Mirziyoyev Kardeş’imin hediyesi olduğu gibi hediyelerinizi kitaplarla buraya getirebilirsiniz.” şeklinde konuştu.



ECDAD YADİGÂRI

Ecdadın, duvarları kitaplarla dolu bir kütüphaneyi en kıymetli hazinelerden daha üstün tuttuğunu belirten Erdoğan “Hangi şehrimize giderseniz gidin, orada bir kandil gibi etrafını aydınlatırken asırlara meydan okuyan kütüphaneler görürsünüz. O kütüphanelerin kimi Sivas’taki Ziyabey Kütüphanesi gibi şirin, kimi de İstanbul’daki Beyazıt Kütüphanesi gibi heybetlidir. Raflarında arzı endam eden her bir eser, üzerinden zaman geçtikçe kıymeti artan mücevherler gibidir.” dedi.

Tarih boyunca nerede bir medeniyet kurma, ihya etme gayreti varsa orada bir kütüphane inşa çabasının da mevcut olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nerede bir soykırım, savaş, medeniyet yıkımı varsa ilk hedef yine kütüphaneler olmuştur. Hülagü’nün başında olduğu Moğol orduları kütüphaneleri yakarken, Semerkand gibi asude bir şehri inşa eden Timur, kütüphaneler kurarak, Semerkand’ı bilimin başkenti yapmıştır.” dedi.



ORTAK HAFIZAMIZ

Devrinin en zengin kütüphanelerini bünyesinde barındıran külliyeler, merkezinde yer aldıkları şehirlerin hem kültürel hem de ekonomik yönden birer çekim merkezine dönüşmesini sağlamıştır. Hiç şüphesiz kütüphaneler, insanlığın ortak hafızasıdır. Babil’den Mısır’a, Asur’dan Yunan ve Roma’ya kadar insanlığın bütün mirasını bir arada bulabileceğimiz yegâne mekânlar kütüphanelerdir.



ÇAY, KEK, SİMİT ÜCRETSİZ...

Benzer bir eseri de İstanbul’da yapacağız

Avrupa’nın Orta Çağ karanlığına mahkûm olduğu yıllarda Bağdat, Kahire, Şam, Kurtuba, Buhara, Merv, Semerkand, Konya, Mardin, Erzurum gibi İslam şehirleri, medreseleri ve kütüphaneleri ile dünyaya ışık saçıyordu. 800’lü yılların başında kurulan Beytü’l-Hikme’nin karşısına Darü’l-Hikme inşa edilerek çıkılıyordu. Kaynağı Hint’ten eski Yunan’a kadar uzanan binlerce cilt eseri bu kütüphaneler muhafaza etmiş, sonraki nesillere ulaştırmıştır.

“Bu kütüphane ile tarihe uzanan köprüler kuruyor, coğrafyalar arasında kavşaklar inşa ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

İstiyoruz ki; gençlerimiz, araştırmacılarımız milyonlarca kitabın bulunduğu rafların arasında dolaşsın. Burada, çayını kahvesini, simidini ve kekini, onları yesin içsin, ücretsiz, para yok... Bu şekilde bunu yapacağız. Cihannüma adını verdiğimiz kubbenin altında, ilmin denizinde yüzsün. Millet Kütüphanesinin tam bir külliye olarak hizmet vereceğini anlatan Erdoğan şöyle devam etti: Burasını, sadece kitap raflarının dizili olduğu bir mekân değil, aynı zamanda ilim erbabını buluşturan bir ilim merkezi, bir kültür merkezi olarak tasavvur ettik. Öncelikle Ankara’mız, sonra bütün Türkiye için, şimdi bir benzerini de inşallah İstanbul’da inşa ediyoruz, yerli ve yabancı, dünyaca ünlü bu tür merkezlerimizle özellikle burayı bir cazibe merkezi hâline getireceğiz. Kitap kültürü etrafında çalışmaların icra edileceği, ilim meclislerinin toplanacağı bir mekân olarak inşa ettik.



Almanya'daki ırkçı saldırı hemen aydınlatılmalı

Erdoğan konuşmasında, Almanya’nın Hanau şehrindeki ırkçı terör saldırısına da değindi. Erdoğan “Başta Büyükelçiliğimizin görevlileri olmak üzere ilgili bütün birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor, vatandaşlarımıza gereken desteği sunuyor. Alman makamlarının saldırıyı bütün boyutlarıyla aydınlatmak için gereken her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN SERRAC İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Bu arada Birleşmiş Milletler (BM), Libya’da kalıcı ateşkes sağlamayı hedefleyen Cenevre’deki 5+5 formatındaki ortak askerî komite toplantılarının yeniden başladığını duyurdu.