Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN - Jandarma ve Emniyet tarafından, terör örgütü PKK’dan kurtarılan gençlerin tekrar topluma kazandırılması için önemli faaliyetler yürütülüyor. Ailelerine kavuşan gençlerin yaralarını devlet sarıyor. İkna timleri sayesinde ailesine kavuşan gençler, hayata tutunmak için yeni bir hayat mücadelesi veriyor. Çoğu zaman ailelerine bile anlatamadıkları, psikolojik sıkıntıları başta olmak üzere sorunlarını yetkililerle paylaşan gençlerin, tüm bunları geride bırakabilmeleri için birlikte hareket ediliyor. Bulunduğu bölgede, kendisini örgütten kurtaran Emniyet ya da Jandarma personeliyle arkadaş olan gençlere klasik kitaplar hediye ediliyor. Görevliler, eğitimini tamamlamayı amaçlayan gençlere yardımcı olurken, çalışmak isteyenlere de yol gösteriyor.

Bu sayede hayatlarına devam etmesi sağlanan gençler, diğer yandan yakın çevresine, arkadaşlarına ve ailesine örgütün gerçek yüzünü anlatıyor. Gençler ayrıca, ‘devletin kendisine ne kadar yardımcı olduğunu, ne olursa olsun devlete güvenilmesi gerektiğini, zenginlik ve rahat yaşam gibi vaatlerin yalan olduğunu’ aktarıyor.



CEZA ALIYORLAR MI?

Bugüne kadar ikna edilerek geri dönen gençlerin, ceza alıp almadığı da merak edilen konular arasında yer aldı. İkna timleri, özellikle gençlerin daha fazla suça karışmaması için çabalıyor. Örgüte katılımın en yüksek olduğu dönem olan 2014-2015 yıllarında PKK’ya katılan gençleri hedef seçen ikna timleri, bu konuda yoğun bir çalışma yürütüyor. Ancak hiç kimseye ‘geldiğinde tutuklanmayacaksın’ ya da ‘ceza almayacaksın’ gibi sözler verilmiyor. Jandarma ve Emniyet tarafından bu kişilerle ilgili ifadeler, kod isimleri, doküman ve evraklar adli makamlara veriliyor. Yapılan soruşturmalarda, bir askerin şehit düşmesine sebep olan çatışmaya girdiği tespit edilen kişiler tutuklanıyor, haklarında dava açılıyor ve gerekli cezalara çarptırılıyor. Diğer yandan, Mehmetçikle çatışmaya girmediği belirlenen kişilerin etkin pişmanlıktan yararlanarak örgütle ilgili bildiği her şeyi anlatmaları durumunda tutuksuz yargılanabiliyorlar. Güvenlik kaynakları “Etkin pişmanlıktan yararlanan ve askerimizle çatışmaya girmeyen birçok kişi tutuklanmıyor. Eğer, örgüt içerisinde kritik bir konumdaysa ve suçu fazlaysa bu kişiler zaten ikna olmuyor. Irak’a ya da Suriye’ye kaçıyor” dedi. Yapılan ikna çalışmasından sonra ifadesi alan gençlerin örgütle ilgili verdiği bilgiler büyük önem taşıyor. Güvenlik güçleri tarafından teslim olanlarla yapılan mülakatlar neticesinde terör örgütüne ait çok sayıda araç, gereç, silah, mühimmat ve lojistik alanlara darbe vuruldu.



İKNADAN KORKUYORLAR

TERÖR ÖRGÜTÜ PANİKTE

Güvenlik kaynaklarına yansıyan bilgilere göre terör örgütü, ikna faaliyetlerinden son derece rahatsız ve bu konuda gençlerin ailelerini de tehdit ediyor. PKK, kaçacağı anlaşılan gençlere işkenceler yapıyor. Onları bir mağaraya kapatıp aç ve susuz bırakıyor. Bazılarını çatışmalarda özellikle öne sürüyor. Güvenlik kaynakları bu konudaki elde ettikleri bilgileri şöyle paylaştı: Terör örgütü ikna faaliyetlerini, operasyonlar kadar tehlikeli görüyor. Çünkü örgütün ideolojisine ve insan kaynağına darbe vuruyoruz. Örgüt içerisinde yaşanan sapkın ilişkiler, tecavüz ve infazlar ortaya çıkıyor.



ANNELER TERÖRÜ BİTİRİYOR

Güvenlik kaynakları ayrıca, PKK’nın, HDP binası önünde oturan Diyarbakır annelerinden büyük bir rahatsızlık duyduğunu ve orada daha fazla ailenin olmasından korktuğunu da ifade etti. Ailelerin artmasıyla örgüte olan katılımın azaldığını tespit eden güvenlik kaynakları “Bu yüzden oradaki aileleri tehdit ediyorlar. ‘Çekilin HDP binasının önünden, orada oturmayı bırakın’ diye ailelere haber gönderiyorlar” değerlendirmesini yaptı.



DİYARBAKIR’DA UMUT ARTIYOR

175 gün, 100 aile, 9 kavuşma

Kocaeli’den gelerek oturma eylemi yapan Muhteber Birlik, güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Veysi’ye beş yıllık hasretin ardından sarıldı. Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuştu. Kocaeli’den gelerek 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Veysi (19) için oturma eylemi yapan anne Muhteber Birlik’e müjdeli haber verildi. İl Jandarma Komutanlığında ikna için kurulan özel bir ekibin çalışması sonucu oğlunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisini alan anne Birlik, büyük mutluluk yaşadı. Oğlu Behçet ile İl Jandarma Komutanlığına gelen Birlik, 5 yıllık hasretin ardından evladı Veysi’yi bağrına bastı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne Birlik, oğluna sarıldı, gözyaşı döktü. Anne ve oğlu Behçet Birlik, bu kavuşmanın yaşanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Veysi Birlik’in güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 9’a yükseldi.



YÜZÜNCÜ AİLE EYLEME KATILDI

Evlat hasreti sona erdikçe diğer anaların umutları da artıyor. 175’inci gününde nöbete bir aile daha katıldı. Şırnak’tan, 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğulları Metin için gelen baba Ömer ve anne Emine Üstek’in dâhil olmasıyla oturma eylemine katılan aile sayısı yüzü buldu. Baba Üstek “Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim. Evladımın çevresinde hep HDP’liler vardı, çocuğumu onlar dağa götürdü” dedi.