Damla Peker ANKARA - Ziyaret kapsamında Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eş başkanlığında Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı yapılacak. Toplantıda, iki ülke arasında ticaret, savunma, spor ve diğer alanlarda dokuz anlaşmanın imzalanması öngörülüyor. Anlaşmalar arasında 15 farklı ürün üzerinde karşılıklı olarak gümrük muafiyeti ve indirimini öngören Tercihli Ticaret Anlaşması ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı kapsamında Bakü’de ikili görüşmeler de yapacak. Erdoğan-Aliyev görüşmesinde, Türkiye ve Azerbaycan arasında son dönemde hayata geçen projeler ele alınacak. Ekonomi, ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarında iş birliği ile bölgesel konular da masaya yatırılacak.
Erdoğan günübirlik Bakü’ye gidecek
25.02.2020 - 07:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 - 07:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Azerbaycan’a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.
Etiketler : erdoğan,bakü,
683780 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/683780.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER