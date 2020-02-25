Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Ziyaret kapsamında Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eş başkanlığında Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı yapılacak. Toplantıda, iki ülke arasında ticaret, savunma, spor ve diğer alanlarda dokuz anlaşmanın imzalanması öngörülüyor. Anlaşmalar arasında 15 farklı ürün üzerinde karşılıklı olarak gümrük muafiyeti ve indirimini öngören Tercihli Ticaret Anlaşması ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı kapsamında Bakü’de ikili görüşmeler de yapacak. Erdoğan-Aliyev görüşmesinde, Türkiye ve Azerbaycan arasında son dönemde hayata geçen projeler ele alınacak. Ekonomi, ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarında iş birliği ile bölgesel konular da masaya yatırılacak.