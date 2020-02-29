Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün milletvekilleriyle toplantıda bir araya geldi. Gündemdeki konuların masaya yatırıldığı toplantıda, “Türk aile yapısını bozuyor” şeklindeki eleştirilerin ardından Erdoğan’ın “Üzerinde yeniden çalışılsın” talimatını verdiği İstanbul Sözleşmesi de tartışıldı. Erkek vekiller sözleşmenin boşanmaları artırdığını, üç milyon erkeğin mağdur olduğunu vurguladı. Bunun üzerine söz isteyen kadın vekilllerden biri “Sözleşme mağduriyete yol açmıyor. Avrupa ülkelerine kıyasla evlilik sayısı bakımından ikinci sıradayız. Türkiye’de 37 milyon insan evli. Geçen yıl 500 bin kişi evlendi ve 150 bin kişi boşandı ama asıl evlilik stokuna bakmanız lazım. Evlenenlerin 150 bini boşanmıyor. 37 milyon evli arasında ayrılık yaşanmış. Bu açıdan korkunç bir artış değil. Olumsuz haberlerle algı oluşturmaya çalışıyor” dedi. Başka bir kadın milletvekili de ikinci defa evlenmelerin arttığına, boşananların yüzde 40’ının tekrar dünayevine girdiğine dikkat çekti. Vekiller, kadının beyanıyla evde uzaklaştırılan erkekler konusunu da şöyle değerlendirdi: Bu bir şehir efsanesi. Evden uzaklaştırma için mahkeme kararı gerekli.