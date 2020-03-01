Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göçmenlerin ülkeye girişlerine izin vermeyen Yunanistan, biber gazıyla saldırdı. Feryatlarına yine Türkiye koştu. Gazdan yaralanan mülteciler hastaneye kaldırıldı.

YUNAN’A DİRENDİLER

Yunanistan, sınırında tedbirleri artırdı. Dört bin göçmenin durdurulduğunu açıklayan Atina, sınır ihlallerine göz yumulmayacağını vurguladı. Yunan polisinin biber gazlı müdahalesinde yaralanan göçmenler Edirne’de hastaneye kaldırıldı.

YIRTIK TELDEN GEÇİŞ

Düzensiz göçmenler Pazarkule Sınır Kapısı önünde oluşturulan jiletli tel örgüleri aşarak tampon bölgeye geçti. Yunan sınır birlikleri, telin yırtık bölümlerini onardı. Sınırı geçmek için güneşin doğmasını bekleyenler ise, yaktıkları ateşin etrafında toplanarak ısınmaya çalışıyor.

BOTLA YA DA YÜRÜYEREK...

Meriç Nehri kıyısına gelen Suriyeli bir aile yanlarındaki botla birlikte suya girdi. Ancak botları su alan aile, nehrin üzerindeki adacıkta mahsur kaldı. Mahsur kalan aile kıyıdaki akrabalarının çabaları sonucu başka bir botla kıyıya çıkarıldı.

25 DAKİKADA YUNANİSTAN

Çanakkale Ayvacık’ta bölge halkı, göçmenleri Yunanistan’a götürmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Mehmet S., “7-8 bin Euro maliyeti oluyor. 2-3 bin Euro bize kalıyor. 45 kişilik bota 30-35 kişi bindiriyoruz. Buradan 25 dakika içinde Yunanistan’da olurlar” diye konuştu.