Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.
Üç Sputnik çalışanı gözaltına alındı
01.03.2020 - 11:07 | Son Güncelleme: 01.03.2020 - 11:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sputnik,gözaltı,
684988 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684988.aspx
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