Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib’de Esad rejimine ait Rus SU-24 tipi 2 savaş uçağını düşürdü. Savaş uçaklarının düştüğü, Suriye devlet haber ajansı tarafından da doğrulandı. Ajans, pilotların paraşütle yere indiğini ve sağ kurtulduklarını iddia etti. Yerel kaynaklar, uçağın İdlib'in güneyinde Cebel el Zaviye bölgesinde düşürüldüğünü ifade etti.
İdlib'de 2 rejim uçağı düşürüldü
01.03.2020 - 15:27 | Son Güncelleme: 01.03.2020 - 15:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimine ait 2 SU-24 tipi savaş uçağı, Türk Silahlı Kuvvetlerince düşürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : idlib,rejim uçağı düşürüldü,
685019 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685019.aspx
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