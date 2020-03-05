Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 5 sanığın "anayasayı ihlal" ve Karlov'u "terör amacıyla tasarlayarak öldürme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış, 3 sanığın ise "anayasayı ihlal" suçundan 1'er kez ağırlaştırılmış hapse mahkum edilmesini talep etti. Savcı, 5 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, 6 sanığın beraatına karar verilmesini, firari 9 sanığın ise dosyasının ayrılmasını istedi.
Karlov suikastı davasında istenen cezalar belli oldu
05.03.2020 - 11:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 - 11:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : karlov suikastı,Andrey Karlov,
685907 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/685907.aspx
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