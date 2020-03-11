Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Diamessis'ten, Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
11.03.2020 - 21:42 | Son Güncelleme: 11.03.2020 - 22:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : yunanistan,türk kara suları,
687358 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687358.aspx
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