Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkındaki FETÖ dosyasını istihbaratçı emniyet müdürüne rüşvet vererek sümen altı ettiren Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız’ın, FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock’un gizli finansörü olduğu belirtiliyor. Taçyıldız’ın FETÖ’ye desteği, örgütün tasfiye edilen TARKİM Havacılık Şirketine ortak olmakla sınırlı değilmiş. Taçyıldız’ın FETÖ’nün tam merkezinde yer aldığını gösteren ilişkiler ağı söyle çözüldü:

WIKILEAKS BELGELERİNDE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017 Mayıs ayında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı Bilişim Suçları Şube Müdürlüğündeki bilgisayara, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) talimatıyla casus program yüklemekle suçlanan üçü eski polis, biri verilerin gönderildiği bilişim şirketinin sahibi dört kişi hakkında iddianame düzenledi. Soruşturma aşamasında casus yazılımın nasıl temin edildiğine ilişkin araştırma yapıldı.

İTALYA’DAN ALDILAR

Wikileaks belgelerine de yansıyan belgelere göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı Bilişim Suçları Şube Müdürlüğünde görevli eski emniyet amiri Ahmet Koçak, İtalyan bilgisayar korsanlığı şirketi “Hacking Team” ile ISS (lntelligent Support System) fuarında irtibat kurdu. Daha sonra şirket yetkilileriyle “Remote Control System/Uzaktan Kontrol Sistemi” (RCS) 2010 sonunda internetten görüşmeler yaptı. Ardından İstanbul’da ilgili kişilerle bir araya geldi. Akabinde sızma uygulamasıyla ilgili inceleme yapmak amacıyla yanında üç emniyet görevlisiyle birlikte 20 Haziran-1 Temmuz 2011 tarihleri arasında İtalya’ya gitti. Seyahat için gerekli olan davet mektuplarının Hacking Team firması adına olmaması istendi. Bu sırada Türkiye Ticaret Sicil gazetesindeki bilgilere göre İstanbul’da Datalink Analiz Limited adında bir şirket kuruldu.

FETÖ YUVASI: DATALİNK

Casus program, Datalink Limited Şirketi tarafından 8 Ağustos 2012’te 136 bin 546 avro ve 30 Ağustos 2012’de 3 bin 453 avro ödenerek satın alındı. FETÖ’nün bilişim suçlarını organize eden adamı olarak bilinen Atalay Candelen şirketin ortaklarındandı. Datalink firmasının Yönetim Kurulu Başkanı eski polis müdürü firari Veli Özdemir idi. Murat Keskin ise yönetim kurulu üyesiydi. Ancak görünürde tam tersi gösteriliyor, yönetim kurulu başkanının Murat Keskin olduğu belirtiliyordu. Veli Özdemir polis olduğu için adınının resmî belgede yer almasını istemiyordu.

FETÖ şirketi TARKİM'in 'dokunulmaz' ortağı Çalık Gayrimenkul Başkanı Ahmet Taçyıldız’ın babasının TMSF’ye geçen TARKİM’in yönetim kurulu başkanı, kardeşinin ise yönetimde olduğu belirlendi. FETÖ’nün havacılık şirketi TARKİM’de ortaklardan hepsinin başı yandı, bir tek Taçyıldızlar serbest dolaşıyor(!) Taçyıldız’ın firari ortakla-rı, Bank Asya’ya da ortak olan, siyaseti dizayn kasetlerini hazırlayan, şike kumpasını kuran FETÖ’cüler.

EMNİYET’İ DİNLEDİLER

FETÖ’cü polisler Ahmet Koçak ile Mehmet Serkan Kılıç, Datalink üzerinden İtalya’dan temin edilen casus yazılımı İstihbarat Daire Başkanlığı Bilişim Suçları (J) Şube Müdürlüğünde kullanılan bilgisayara gizlice yükledi. Bu yazılımın mikrofonu aracılığı ile ortam sesleri, ekran görüntüleri, yazılan rakam ve harfleri, girilen siteler gibi veriler Veli Özdemir ve Murat Keskin’in sahibi olduğu Datalink AŞ’ye ait johndown@woxmail.com uzantılı e-mail’e gönderildi. 5 Şubat 2014’e kadar ortam dinlemesi yapıldı.

Datalink’te üç kişi bulunuyordu: Veli Özdemir, Atalay Candelen ve Murat Keskin. Bu kişilerin üçü de firari.

Atalay Candelen, aynı zamanda MHP ve CHP’ye kaset kumpasını tezgâhlayan Faruk Bayındır’ın kurucusu olduğu TARKİM Havacılık şirketinde ortağıydı. TARKİM’in başında ise Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız’ın babası Abdülkadir Taçyıldız bulunuyordu. Çocuklarından Ahmet gizli ortak, Furkan Taçyıldız ise yönetim kurulu üyesiydi.

TİKLİ’NİN YERİ

FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock’u yazan David Keynes’in ifşaatları gözlerin yeniden Datalink’e çevrilmesine yol açtı. Keynes, programın Datalink’in bir dönem ortağı olan ve “Tilki” lakaplı Atalay Candelen’in İstanbul’da bulunan adresinde yüklendiğini açıkladı. Tilki ile 2003-2004 yılları arasında ABD’de aynı evde kaldıklarını ifade eden Keynes, arkadaşının 15 Temmuz’dan sonra Almanya’ya, oradan da ABD’ye kaçtığını söyledi. Atalay Candelen’in 17 Aralık kumpasından iki hafta önce kendisinden kredi kartını istediğini, bu yolla programı yüklediğini duyurdu.

Bu adamı kim koruyor? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Zaman gazetesinin imtiyaz sahibi eniştesi Ali Akbulut ile yurt dışına çıktı. 1,5 sene dönmedi. Emniyet istihbarat müdürüne dört milyonluk köşkü rüşvet olarak verip hakkında açılan FETÖ dosyasını sümen altı ettirdi. Kirli işleri İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından deşifre edilen FETÖ’nün kasası Ahmet Taçyıldız nasıl rahatça dolaşabiliyor?

KİRASINI ÖDEMİŞ

İddiaya göre, Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız’ın Datalink şirketiyle çok yakın ilişkisi vardı. Veli Özdemir, sık sık Çalık Holding’e geliyor, Ahmet Taçyıldız’ı ziyaret ediyordu. İddiaya göre; firari FETÖ’cü Veli Özdemir, 2011’de şirketi kurarken finansmanını sağlayan isim de Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız’dı. Datalink’in kurulumu için ödediği rakam ise 500 bin TL idi. Özdemir’le bağlantıyı Doğukan isimli bir çalışanının 054*5*975*6 no.lu telefonundan kuruyordu.

Hakkındaki FETÖ dosyasını rüşvet vererek istihbaratçı polis müdürüne temizleten Taçyıldız, Datalink şirketinin Florya Göktaş Plaza’da bulunan ofisin kirasını ödüyordu, yani ByLock’çulara finansörlük yapıyordu.

İddiaya göre Taçyıldız’ın ayrıca casus yazılım üzerinden istihbarat bilgisi toplayan woxmail.com üzerinden bir de mail adresi bulunuyordu.

PARA BABASI TAÇYILDIZ

Datalink ortaklarından Murat Keskin ve Veli Özdemir, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra yurt dışına kaçtı. Ahmet Taçyıldız da eniştesi Zaman gazetesinin imtiyaz sahibi Ali Akbulut ile birlikte ABD’ye gitti. Akbulut dönmedi. Sicilini rüşvetle temizleten Taçyıldız 2017 yılı sonunda yurda döndü. Fetullahçı terör örgütünün çözülmesinde en önemli delil olan ByLock’u kullanan binlerce örgüt elemanı tutuklandı. Emniyet’i yasa dışı dinleyen ve ByLock’u yazan şirketi fonlayan Ahmet Taçyıldız, bugün elini kolunu sallayarak geziyor.