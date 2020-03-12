Milli Savunma Bakanlığı: "Türk ve Rus askeri heyetlerin Milli Savunma Bakanlığında devam eden üçüncü gün görüşmeleri sona erdi. Görüşmelere yarın da devam edilecek."
Milli Savunma Bakanlığı:Türk ve Rus askeri heyetlerin üçüncü gün görüşmeleri sona erdi
12.03.2020 - 17:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı: "Türk ve Rus askeri heyetlerin Milli Savunma Bakanlığında devam eden üçüncü gün görüşmeleri sona erdi. Görüşmelere yarın da devam edilecek."
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,
687544 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/687544.aspx
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