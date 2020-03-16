Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Harp Arge, son olarak yeni dronesavar silah sistemi ES-60 elektromanyetik silahı geliştirdi. Geliştirdiği anten teknolojisi sayesinde elektronik harp silahlarının boyut ve ağırlıklarını azaltan şirket, bu çabaların ilk uygulamasını ortaya koydu. Daha önce uygulanmamış bir teknik çözüm geliştiren Harp Arge, 2,5 kilogram ağırlığındaki yeni silah sistemi ile üç kilometre mesafedeki drone’ları çok kısa sürede etkisiz hâle getiriyor.