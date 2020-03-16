Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Erbaş, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir." dedi.

"Camiler açık kalacak"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir."

"Umreye giden 390 vatandaş bugün dönecek"

Başkanlığın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsinin yurda döndüğünü ifade eden Erbaş, Suudi Arabistan'a özel tur şirketleriyle giden 390 Türk vatandaşının da bugün döneceğini ve karantinaya alınacağını bildirdi.