Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY’nin 34 sefer planladığını kaydeden Çavuşoğlu “Vatandaşlarımız döndükten sonra doğrudan uçaklardan alınarak İstanbul’da ve Kocaeli’deki yurtlara yerleştirilecekler” dedi. Konsolosluk Çağrı Merkezine sadece virüs hakkında 9 bini aşkın çağrı geldiğini kaydeden Çavuşoğlu “Bugüne kadar 7 milyona yakın çağrıya cevap verdiler, bugünlerde ağırlıklı olarak yurt dışındaki vatandaşlarımızın çağrılarına cevap veriyoruz, onları yönlendiriyoruz. Uçuşların durdurulduğu ülke sayısı 20’ye ulaştı. Özellikle İtalya’da biliyorsunuz öğrencilerimiz var. İtalya, sokağa çıkmayı bile yasaklamıştı. Şu an hepsine tek tek ulaşıyoruz, dertlerini dinliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, dış temsilciliklerin ihtiyaçlarının da gözetildiğine işaret ederek “Tüm misyonlarımızın nelere ihtiyacı var, dezenfektan başta olmak üzere eldiven, maske gibi ihtiyaçları da gönderiyoruz. Her ülkede bunlar bulunamıyor biliyorsunuz” dedi.