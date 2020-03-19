Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk tarihinin en büyük zaferleri arasında yer alan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü törenleri koronavirüs engeline takıldı. Tüm yurtta anma programlarının çelenk koyma töreni dışındaki bölümü, Covid-19 salgını sebebiyle iptal edildi. Törenlerde virüs tedbirleri kapsamında şehit ailelerinin katılmaması ve şehit mezarlarının başının boş kalması dikkat çekti. 18 Mart kutlamaları için günler öncesinden hazırlıkların başladığı Çanakkale’de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla hem stadyumda hem de Şehitler Abidesi’nde kutlama programları peş peşe iptal edilmişti.