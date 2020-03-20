Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3 Eylül 2019’da başlayan eylemde bugün 200’üncü gün... Anne Emine İçten, Sur ilçesinden beş sene önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Harun, Muazzez Yıldız Muş’un Bulanık ilçesinden beş sene önce kaçırılan oğlu Muhammet Furkan, Şırnak’ın Uludere ilçesinden Narin Yıldırım altı sene önce 15 yaşında kaçırılan oğlu Tekin, Meryem Bayram altı sene evvel dağa kaçırılan oğlu Abbas Bayram, anne Naime Bayram ise altı yıl önce kaçırılan oğlu Bedran Bayram için oturma eylemine dâhil oldu. Emine İçten, yaptığı açıklamada, oğlu Harun’un sabah evden çıktıktan sonra bir daha dönmediğini belirterek “HDP oğlumu götürdü, bütün işaretler, onları gösteriyor. Evlatlarımızı kandırdılar, geri göndersinler” dedi. Muazzez Yıldız da oturma eyleminin kendilerini için umut olduğunu belirterek “Oğlum eğer bizi görüyorsan hiç olmazsa bir ara, nerede olduğunu söyle” ifadelerini kullandı. Şırnak’ın Uludere ilçesinden gelen anneler ise yaptıkları açıklamada, evlatlarına kavuşmak için oturma eylemine katıldıklarını ifade ettiler.