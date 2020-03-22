Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19’dan ölen ya da şüphesi bulunan merhumlar, morg ve cenaze görevlilerine bildirilecek. Gasilhane çalışanları da eldiven, maske, gözlük/yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlükler giyecek. Bu kıyafetler, defin sırasında da giyilecek. Malzemeler bir defa kullanılıp çöpe atılacak. Yıkama alanları çamaşır suyu veya klor tablet ile dezenfekte edilecek. Ölüm koronavirüsten gerçekleşmiş ise kişi ceset torbası ile gömülecek. Evde ölüm olması durumunda da cenazeler ceset torbası ile alınıp nakil gerçekleştirilecek. Ayrıca görevliler virüse karşı eğitilecek.