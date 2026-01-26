TÜBİTAK ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında yürütülen bilimsel iş birliği kapsamında açılan Bosphorus Programı’nın 2025 yılı çağrısına ait başvuru sonuçları açıklandı. Uluslararası araştırma iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlayan program çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, Türkiye ve Fransa’dan araştırmacıların ortaklaşa yürüteceği 8 proje destek almaya hak kazandı. İşte destek almaya hak kazanan projeler ve Bosphorus başvuru sonuçları...

2509 TÜBİTAK-Fransa Dışişleri Bakanlığı ile İkili İşbirliği Destek Programı kapsamında açılan 2025 yılı çağrısının değerlendirme süreci tamamlandı. Yapılan bilimsel ve teknik incelemelerin ardından, iki ülke arasında ortak yürütülecek projeler arasından 8 çalışma destek listesine dahil edildi.

TÜBİTAK ve Fransa Dışişleri Bakanlığı İşbirliği Programı (Bosphorus) başvuru sonuçları açıklandı!

TÜBİTAK-FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BOSPHORUS BAŞVURU SONUÇLARI

Türkiye’deki Proje Yürütücüsü Fransa’daki Proje Yürütücüsü Proje Başlığı Dr. Öğr. Üyesi İrem Demirkan Bahçeşehir Üniversitesi Dr. Florent Ginhoux Gustave Roussy Enstitüsü Mikroglia İçeren İnsan İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücre (iPS) Türevli Beyin Organoidi Gelişiminin Taramalı Akustik Mikroskop ile İncelenmesi Prof. Dr. Vuslat Yılmaz İstanbul Üniversitesi Dr. Rozen Le Panse INSERM Myastenia Gravis'te IgG4-MuSK İmmün Yanıtının Anlaşılması ve Hedeflenmesi Doç. Dr. Ali Rıza Umut Şahin Sabancı Üniversitesi Dr. David Ribet INSERM Savunmadan Saldırıya: Cas9'un Enfeksiyon Esnasında Konak Hücre Aracılı SUMOlanması ve Bakteriyel Efektör Benzeri İşlevlerinin Araştırılması Prof. Dr. Fabienne Anne Chantal Dumoulin İşçi Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Prof. Dr. Antonio Monari Paris Cité Üniversitesi Deneysel ve Hesaplamalı Yöntemlerle Ftalosiyanin Fotosensitizerlerinin Amfifilik Özelliklerinin Ayarlanması Prof. Dr. Mehmet İsmet Can Dede İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Prof. Dr. Med Amine Laribi Poitiers Üniversitesi Aktif Yardım Sistemleri içeren Cerrahi Hareket Eğitimi için Laparoskopi Simülatörü Doç. Dr. Hasan Ertuğ Ergürer Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Dr. Jeanne Capelle Ecole Normale Superieure PSL Üniversitesi Kilikia'da Syedra (Seki,Alanya,Antalya): Antik Bir Kent ve Tiyatrosu Prof. Dr. Ali Devin Sezer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dr. Alexandre Popier Le Mans Üniversitesi Tekil BSDE/PDE Analizi ile Kısıtlı-Optimal Tasfiye ve Geçiş Dr. İsmail Fidan Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloj Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Prof. Dr. Dominique Luneau Claude Bernard Lyon Üniversitesi Metal-Radikal Koordinasyon Yapıları Esaslı İki Boyutlu (2D) Manyetler

