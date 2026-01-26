TÜBİTAK ve Fransa Dışişleri Bakanlığı İşbirliği Programı (Bosphorus) başvuru sonuçları açıklandı!
TÜBİTAK ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında yürütülen bilimsel iş birliği kapsamında açılan Bosphorus Programı’nın 2025 yılı çağrısına ait başvuru sonuçları açıklandı. Uluslararası araştırma iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlayan program çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, Türkiye ve Fransa’dan araştırmacıların ortaklaşa yürüteceği 8 proje destek almaya hak kazandı. İşte destek almaya hak kazanan projeler ve Bosphorus başvuru sonuçları...
2509 TÜBİTAK-Fransa Dışişleri Bakanlığı ile İkili İşbirliği Destek Programı kapsamında açılan 2025 yılı çağrısının değerlendirme süreci tamamlandı. Yapılan bilimsel ve teknik incelemelerin ardından, iki ülke arasında ortak yürütülecek projeler arasından 8 çalışma destek listesine dahil edildi.
TÜBİTAK-FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BOSPHORUS BAŞVURU SONUÇLARI
Türkiye’deki Proje Yürütücüsü
Fransa’daki Proje Yürütücüsü
Proje Başlığı
Dr. Öğr. Üyesi İrem Demirkan
Bahçeşehir Üniversitesi
Dr. Florent Ginhoux
Gustave Roussy Enstitüsü
|Mikroglia İçeren İnsan İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücre (iPS) Türevli Beyin Organoidi Gelişiminin Taramalı Akustik Mikroskop ile İncelenmesi
Prof. Dr. Vuslat Yılmaz
İstanbul Üniversitesi
Dr. Rozen Le Panse
INSERM
|Myastenia Gravis'te IgG4-MuSK İmmün Yanıtının Anlaşılması ve Hedeflenmesi
Doç. Dr. Ali Rıza Umut Şahin
Sabancı Üniversitesi
Dr. David Ribet
INSERM
|Savunmadan Saldırıya: Cas9'un Enfeksiyon Esnasında Konak Hücre Aracılı SUMOlanması ve Bakteriyel Efektör Benzeri İşlevlerinin Araştırılması
Prof. Dr. Fabienne Anne Chantal Dumoulin İşçi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Prof. Dr. Antonio Monari
Paris Cité Üniversitesi
|Deneysel ve Hesaplamalı Yöntemlerle Ftalosiyanin Fotosensitizerlerinin Amfifilik Özelliklerinin Ayarlanması
Prof. Dr. Mehmet İsmet Can Dede
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Med Amine Laribi
Poitiers Üniversitesi
|Aktif Yardım Sistemleri içeren Cerrahi Hareket Eğitimi için Laparoskopi Simülatörü
Doç. Dr. Hasan Ertuğ Ergürer
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Dr. Jeanne Capelle
Ecole Normale Superieure PSL Üniversitesi
|Kilikia'da Syedra (Seki,Alanya,Antalya): Antik Bir Kent ve Tiyatrosu
Prof. Dr. Ali Devin Sezer
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dr. Alexandre Popier
Le Mans Üniversitesi
|Tekil BSDE/PDE Analizi ile Kısıtlı-Optimal Tasfiye ve Geçiş
Dr. İsmail Fidan
Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloj Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)
Prof. Dr. Dominique Luneau
Claude Bernard Lyon Üniversitesi
|Metal-Radikal Koordinasyon Yapıları Esaslı İki Boyutlu (2D) Manyetler