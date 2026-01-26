Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 Güz Dönemi dönem sonu sınavlarına ilişkin süreç tamamlandı. Sınavlara katılan binlerce öğrenci, AÖF sonuçlara nasıl ve nereden ulaşılacağını araştırıyor. İşte, AÖF sonuç sorgulama ekranı!

17-18 Ocak tarihlerinde uygulanan AÖF güz dönemi final sınavlarının ardından gözler Anadolu Üniversitesi’nden yapılacak resmi duyuruya çevrilmişti. Üniversitenin açıklamasıyla birlikte sonuç ekranına erişim ve harf notları yeniden gündeme geldi.

AÖF 2026 FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı Güz Dönemi AÖF dönem sonu sınavlarının değerlendirme süreci tamamlandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler ders bazlı notlarını ve başarı durumlarını görüntülemeye başladı.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi’nin resmi öğrenci otomasyon sistemi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Sonuç ekranında ders notlarının yanı sıra harf notları ve AKTS karşılıkları da yer alıyor.

