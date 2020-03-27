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Beştepe Millet Camii’nde, Cuma Namazı eda edilecek
27.03.2020 - 12:55 | Son Güncelleme: 27.03.2020 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de sadece Ankara’da Beştepe Millet Camii’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak Cuma Namazı eda edilecek
Kaynak: AA
Etiketler : Beştepe Millet Camii’nde,Cuma Namazı,eda edilecek,
691505 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/691505.aspx
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