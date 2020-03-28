Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Korona virüsü ile mücadele kapsamında, Tüm yurt dışı yolcu seferlerimiz durdurulmuştur. İç hat seferlerimiz Cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır. Cumartesi 23.59 dan itibaren iç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır. İç hat tarifemiz gün içinde hazırlanıp ilan edilecektir” ifadelerini kullandı. Öte yandan kargo seferlerinin ise devam edeceği bildirildi.