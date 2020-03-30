Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardından birçok vatandaş, havaalanları ve otogarlarda kurulan Seyahat İzin Kurulu ofislerinin kapısına dayandı. Hiçbir şüpheli durumu bulunmayanlara "Seyahat İzin Belgesi" verildi. Öte yandan bazı kişiler ise kurala uymadı. İstanbul’dan Erzurum’a giden bir servis şoförüne, izin belgesi olmadığı gerekçesiyle 2 bin 278 TL, fazla yolcu taşımaktan da 4 bin 74 TL idari ceza uygulandı. İstanbul’dan Gaziantep’e içerisinde 44 yolcu ile gelen bir otobüs de bağlandı. Yolcu başına 3 bin 150 TL ceza kesildi.