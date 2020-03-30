Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU - Türkiye, koronavirüse karşı amansız bir mücadele veriyor. Hükûmet, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda her gün yeni tedbirler alıyor. Yetkililer, özellikle bu haftanın virüsle mücadelede önemli bir süreç olduğunu vurguluyor. Bu sebeple yeni kısıtlamalar gündemde. Özellikle İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda 81 ilin valilikleri bünyesinde kurulan pandemi kurullarına büyük bir rol düşecek. Kurullar, anlık olarak tedbirler alabilecek. Her vali kendi şehrine özgü sınırlamalar getirebilecek. Ayrıca birbirlerine komşu illerde bulunan valiler, İçişleri Bakanlığının koordinasyonuyla bölgesel karantina uygulayabilecek.



“HAYAT DURMA NOKTASINDA”

Bu haftanın salgın açısından çok kritik olduğuna dikkat çeken Bakanlık yetkililer, sosyal izolasyonun yüzde 80'e ulaştığını bunu 85’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Yetkililer, başta İstanbul ve diğer büyükşehirler olmak üzere gıda, sağlık, güvenlik alanı hariç bölgesel karantinaların da uygulanabileceğini aktardı. Türkiye genelini kapsayan sokağa çıkma yasağına ise şimdilik gidilmeyeceği belirtildi. Hayatın zaten durma noktasında olduğunu söyleyen hükûmet yetkilileri “Şu anda tarla, bağ-bahçe zamanı. Buralar ekilip biçilmeli. Üretim durursa kıtlık yaşanır. Kararlarımızı gıda, sağlık ve güvenlik önceliklerine göre alıyoruz” dedi. Öte yandan Doğu ve Güneydoğu’da izolasyonun artırılması, tedbirler konusunda taviz verilmemesi için ilgili birimler alarma geçirildi. Özel araçla seyahat yasağı veya ilçe-köy-mahalle bazında karantinalar gündeme gelecek.



Türkiye genelini kapsayan sokağa çıkma yasağı şimdilik yok

Balıkesir'de yeni Covid-19 salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından vatandaşlar sokağa çıkmadı. Özellikle hafta sonu binlerce kişinin uğrak noktası olan Zağnospaşa Camii kuşlara kaldı.