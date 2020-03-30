Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM’nin Çankaya, Dikmen ve Ayrancı giriş kapılarına, vücut ısısını ölçen termal kameralar yerleştirilirken her türlü hijyen tedbirleri de devreye sokuldu. Meclis personeli esnek çalışmaya geçti. Genel Kurul çalışmaları da ‘düşük profilli’ olarak yürütüldü. AK Parti ve Meclis yönetimi şu anda TBMM Genel Kuruluna uzun bir ara vermeyi düşünmüyor. Ancak, günlük çalışmaların uzun mesai şeklinde değil, kısa saat dilimleri şeklinde olması planlanıyor. Bu kapsamda, AK Parti yönetimi de milletvekillerinin ‘esnek çalışma’ sistemine geçmesine karar verdi. Grup Yönetiminin AK Parti milletvekillerine gönderdiği yazıda “Esnek çalışma sistemini bu hafta hayata geçiriyoruz. O sebeple listede yer alan 80 milletvekilimizle dengeli ve kısa çalışma programı planlıyoruz” denildi. Listede adı yer alan ancak çalışmalara iştirak edemeyecek milletvekilleri ise Ankara’da bulunan bir başka milletvekili ile becayiş yapabilecek. Yazıda “Diğer milletvekillerimizin ise gerekli tedbirleri alarak bu süreyi evlerinde geçirmelerini istirham ediyoruz” denilerek, milletvekillerinden sosyal izolasyon kurallarına uymaları istendi. Haber Merkezi ANKARA