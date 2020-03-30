Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınına karşı tedbirler en üst düzeyde alınmaya devam ederken HDP Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun, durumu algı operasyonu haline getirerek vatandaşı devlete karşı kışkırtmaya kalktı. Remziye Tosun Diyarbakır’da sokak sokak gezip megafonla, “Hükûmet burası için tedbir almıyor. Unutmayın bizim ve halkımızın korunması elimizdedir. Hükûmet istiyor ki, Kürt halkı ölsün, ama biz Kürt halkının ölmesini istemiyoruz.” diye anons yaptırdı. Bu durumu kendi hesaplarından “Tedbirli olalım, virüs değil tedbirsizlik öldürür” şeklinde paylaşan HDP’liler işin gerçek yüzünü de saklamaya kalktı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, sokaklarda provokatif amaçlı anons yapan Remziye Tosun hakkında halkı kin ve düşmanlığa teşvik suçundan soruşturma başlattı.