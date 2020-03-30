Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nanometre metrenin milyarda biri demek. Koronavirüs, 120 nanometre çapında bir mikroorganizma. Bu virüslerden 8 bin 333 tanesi yan yana dizilse ancak 1 milimetrelik bir boyuta ulaşıyor. Dâhiliye Uzmanı Dr. Cemal Nuri Gürbüz, boyutları çok küçük ama çok becerikli ve çok saldırgan olan bu yaratıkların aslında bazı hayvanların hücrelerinde canlılıklarını sürdürüp onlarda çoğu zaman hastalık yapmadığını söyledi. Sonra bir yolunu bulup insanlara geçtiklerinde kimlik değiştirdiklerini anlatan Gürbüz "Evde Kal" çağrısına uymanın şart olduğunu belirterek “Bu kurala uyulduğunda virüsler insandan insana geçemez, zamanla salgın durur" diye konuştu.