Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depreme dayanıksız olduğu için yıkılarak yeniden yapılan İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin mayıs ayında açılması planlanıyordu. Ancak yüzde 80’i tamamlanan hastane, koronavirüs salgını sebebiyle erken mesaiye yaptı. Yenilenen 180 bin metrelik bölümünde hasta kabulüne başlandı. Normal zamanlarda 750 yataklı olan hastane, şimdilik 99’u yoğun bakım olmak üzere 600 yataklı olarak kullanılacak. Geriye kalan yüzde 20’lik bölümü de tamamlandığında toplam 259 bin metrekarelik alanda hizmet verecek. Bu arada yılda 1,5 milyon poliklinik hastasının yanında 700 bin acil vakanın tedavi edildiği, 45 bin ameliyatın gerçekleştirildiği hastane, sismik izolatör teknolojisiyle inşa edildi. 385 adet sismik izolatör, deprem anında yükün yaklaşık yüzde 90’ını absorbe ederek afet sonrası da hizmette kalacak. Vizyon bir proje olarak nitelendirilen hastane, kendi enerjisini de kendi üretecek. Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu “Şimdiki hastane, eski binamıza göre 7-8 kat daha büyük. Helikopter pisti bile mevcut. İstanbul’u 2023’te sağlık başkenti yapacağız” dedi.

BAŞAKŞEHİR NİSANDA...

Okmeydanı Hastanesinin açılmasının ardından gözler Başakşehir Devlet Hastanesine çevrildi. Haziranda açılması planlanan hastanenin bağlantı yollarının Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılacağı ve nisanda faaliyete geçeceği ifade edildi. Hastane, koronavirüsün yayıldığı şu günlerde 2 bin 682 yatak kapasitesiyle günde 32 bin 700 hastaya hizmet verecek. Bir milyon metrekarenin üzerinde alanıyla, sadece İstanbul'un değil, bütün bölgenin sağlık ihtiyaçlarına çözüm olacak.